¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î£Ç?¡ÖÂè£¶£¹²ó¶áµ¦ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¶¥Áö¡×¤Ï£¸Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£À¾Â¼ÂóÌé¤Ï½àÍ¥£±£°£Ò¡¢£²ÏÈ¤«¤é£²Ãå¤ÇÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÖÃæ´ÖÂ­¤È¤«¤½¤ÎÊÕ¤¬¤¤¤¤¡£¥ì¡¼¥¹Â­¤â¤¤¤¤¡×¤È´¶¿¨¤âÎÉ¹¥¤À¡£½éÆü¤ËÉÔÎÉ¹ÒË¡¤Ç¸ºÅÀ£±£°¤È¶ì¤·¤¤Á¥½Ð¤â¥ª¡¼¥ë£³Ï¢ÂÐ¤È¹¥Áö¤·¡¢Í¥½Ð¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤ë¤È¤Ï¡Ä¡£ËþÂ­°Ê¾å¤Î´¶¤¸¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£ÃÏ¶èÁª¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥½Ð¡£¡Ö¾å°ÌÃå¤òÌÜ»Ø¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·