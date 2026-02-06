参議院議員・立憲会派の泉房穂氏と元大阪府知事の松井一郎氏が８日、大阪・読売テレビ「かんさい情報ネットｔｅｎ．総選挙ＬＩＶＥ２０２６」に出演した。中道改革連合は大敗という情勢。同番組にリモート出演した中道の斉藤鉄夫共同代表が、辞任について問われると「腹を決めている」と述べた。立憲会派の泉氏に松井氏は「泉さん、どうすんの。結果出たじゃないですか」とツッコみ。泉氏はタジタジになっていた。泉