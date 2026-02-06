【イタリア・リビーニョ８日発】ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子パラレル大回転予選（リビーニョ・スノーパーク）で、女子の竹内智香（広島ガス）がラストレースを終えた。２回の合計タイムで競う予選では１分３６秒８８の２２位。上位１６選手による決勝トーナメント進出は逃したが、五輪は７大会連続７度目の出場。冬季のスピードスケートで４度、夏季の自転車で３度五輪の舞台に立った橋本聖子（現日本オリンピック