毎日のコーデを考えるのがちょっと面倒な日も、手抜き感は避けたい。そんな大人女性にちょうどいい楽ちんパンツを、【AMERICAN HOLIC（アメリカン ホリック）】で見つけました。穿き心地はイージーなのに、シルエットや上品な素材感で、装いをさりげなく洗練された雰囲気に。カジュアルにもきれいめにも自然になじみ、デイリーに頼れる汎用性の高さもポイントです。ワードローブに加えておけ