ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、学生の「一生忘れられない」春の思い出づくりを応援するキャンペーン『ユニ春』の一環として、スペシャルライブ『ユニ春！ライブ 2026』が開催されました。2026年2月7日には、KAWAII LAB.発のアイドルグループ「CUTIE STREET」が登場し、パークの仲間たちとのコラボレーションや熱狂のライブパフォーマンスを披露。メンバーがパークを全力で楽しむ様子とともに、その模様をレポートします。