沖縄1区で敗北し、事務所から引き揚げる共産党の赤嶺政賢氏＝8日深夜、那覇市共産党は小選挙区唯一となる沖縄1区の議席を失った。小選挙区に158人を擁立して比例票の掘り起こしを図ったが、支持が伸びず、公示前の8議席を下回ることが確実となった。田村智子委員長は8日夜、党本部の記者会見で「政権と正面対決し、逆風だった」と述べた。田村氏は、自民党が大勝したことを受け「高市早苗首相は国論を二分する政策を進めると解