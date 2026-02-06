チームみらいは、初めて臨んだ衆院選で、比例選で議席を積み上げ、目標とする「５議席以上の獲得」を達成する見通しとなった。みらいは、小選挙区選に６人、比例選に８人の計１４人を擁立した。公約では、社会保険料の引き下げや、ＡＩ（人工知能）など成長産業への投資を訴えた。与野党の多くが掲げる消費税減税を巡っては、「需要を刺激して物価高をさらに促す懸念があるなど、安易な減税はリスク含みとなる」（安野党首）