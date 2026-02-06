■ミラノ・コルティナオリンピック™スピードスケート男子5000m（日本時間9日、ミラノ・スピードスケート競技場）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、聖火は史上初の2都市同時点火、前回大会は金メダル3個スピードスケートの男子5000mが行われ、五輪初出場の現役大学生、佐々木翔夢（19、明治大）が6分27秒97でフィニッシュ。日本長距離界の若きエースは、20人中20位で自身最初の種目を終えた。