8日に投開票が行われた衆議院選挙。新潟5つの選挙区の開票結果です。 ◆新潟 1区[開票率:100%] 西村智奈美(59)中道 : 73,167票内山航(44)自民 [当選] : 92,578票小池幸夫(53)参政 : 15,492票伊藤和成(47)維新 : 10,092票中村岳夫(50)共産 : 6,574票 ◆新潟 2区[開票率:100%] 国定勇人(53)自民[当選] : 111,803票菊田真紀子(56)中道 : 85,602票平井恵里子(47)参政 : 21,633票金井