8日に投開票された衆議院議員選挙の県内小選挙区の開票結果をお伝えします。県内5つの小選挙区で結果が判明し、前回 全選挙区で敗れた自民党が5選挙区すべてを制するという結果になっています。 【新潟1区】開票率99％ 自民・新 内山航91,504 中道・前 西村智奈美72,760 参政・新 小池幸夫15,026 維新・新 伊藤和成10,064 共産・新 中村岳夫6,514 自民党の内山航さんが初当選です。新潟大学を卒業後、森裕子