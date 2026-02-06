現職と新人あわせて3人が立候補している長崎県知事選挙。 平田さんと大石さんが横一線の激戦となっていて、筒井さんは厳しい状況です。 (9日0時30分現在) ▼長崎市（開票率50％） ▼佐世保市（開票率50％）