京都３区の泉健太氏に当選確実が出て、議席を守りました。元立憲民主党代表で、今回は中道改革連合として立候補した泉氏は、８日午後８時以降、投開票が行われている間にＳＮＳで「本当に辛い。辛いよ…。」と投稿していて、５００万インプレッションを超える反響となっていました。泉氏は、「全国の結果を見ると大変厳しい。有能な仲間が議席を獲得できなかったことはショック」と述べ、党の立て直しに努めたいと話しました