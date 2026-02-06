衆院選東京２１区は、自民党の小田原潔氏が当選した。小田原氏は当選５回目。２０２４年の衆院選では、党派閥の政治資金規正法違反事件を巡り党の公認を得られず無所属で立候補したが、立憲民主党から立候補者した大河原雅子氏に敗れて落選。今回選で返り咲いた。