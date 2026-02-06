8日投開票の衆院選で大阪5区では自民党の杉田水脈氏（58）が小選挙区で敗北しました。敗戦が決まった杉田氏は神妙な面持ちで「30年間、自民党の候補がいなかったこの大阪5区で自民党の候補が来ることを待ち望んでくださった皆さんのおかげでここまで戦い抜くことができたと思っています」と謝意を述べ、「選挙戦は思いっきりやれました」と深々と頭を下げました。 【映像】敗因を語る杉田水脈氏杉田氏は過去、アイヌ民族