永田磨梨奈氏（資料写真）８日投開票の衆院選神奈川４区（横浜市栄区、鎌倉市、逗子市、葉山町）で、自民党新人の永田磨梨奈元神奈川県議（４２）の初当選が確実になった。４区にはほかに、届け出順に中道改革連合前職の早稲田夕季（６７）、参政党新人の田宮零一郎（３５）の各氏が立候補した。