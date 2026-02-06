衆院選の投開票日を迎えた2026年2月8日、れいわ新選組の大石晃子共同代表は、報道各社の出口調査で、公示前議席の8議席から大きく議席を減らす見込みと報じられていることに「非常に悔しい」と述べた。東京都内の党の開票センターで会見での一幕だ。また、大石氏は衆院大阪5区で立候補しているが、小選挙区では落選の見込みと伝えられている。大阪5区は、日本維新の会、前議員の梅村聡氏が当選確実の見通しだ。「数字という意味で