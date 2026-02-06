衆院選は佐賀1区・自民党の前職、岩田和親さん（52）が当選確実となりました。6度目の対決となる原口一博さん（66）が新党、減税日本・ゆうこく連合を立ち上げ、激しい戦いとなりました。選挙区で4連敗中の自民の岩田さんが激しい戦いを制しました。