今回の衆議院選挙で、自民党と日本維新の会が310議席を確保し、3分の2以上を占めることがわかりました。2017年、安倍政権下で自民党と公明党の与党で獲得した衆院選以来のことです。【映像】笑顔を見せる高市総理これにより、参議院で否決された法案を衆議院で再可決できるほか、憲法改正に必要な国会発議をするための人数を衆院で確保したことになります。突然の短期決戦に踏み切った高市総理ですが、議席を大きく伸ばし政