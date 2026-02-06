衆院選の開票で自民党圧勝の情勢となった8日午後10時半すぎ、中道改革連合の野田佳彦共同代表と、斉藤鉄夫共同代表がテレビ朝日系列「選挙ステーション」に中継で生出演した。【映像】敗因を語る野田氏・斉藤氏中道改革連合が大きく議席を減らす見通しとなったなか、「敗北の責任をどうとるか？」と問われると、野田共同代表は「政治家っていうのはやっぱり結果責任だと思いますし、私も『1＋1が2に届かなかったら』と具体的に