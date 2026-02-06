8日のカーリング混合ダブルスの1次リーグで、すでに4強入りを決めている英国がスイスに6―7で初黒星を喫し、7勝1敗となった。前回優勝のイタリアはチェコを8―2で下し、5勝目（2敗）を挙げた。米国はエストニアに、スウェーデンはカナダにそれぞれ勝って5勝目を挙げた。（共同）