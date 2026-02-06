衆院選東京２４区では、自民党幹事長代行の萩生田光一氏が当選を決めた。萩生田氏は東京都八王子市の事務所に集まった支援者らを前に、「皆さんの思いを背負って国会に戻り、しっかり仕事をしてまいりたい」と意欲を見せた。