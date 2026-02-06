埼玉13区で当選を決め、万歳する自民党の三ツ林裕巳氏＝9日未明、埼玉県幸手市自民党派閥の裏金事件で2024年前回選は党公認を外れ、無所属で落選した自民党元職の三ツ林裕巳氏（70）が埼玉13区で5回目の当選を果たした。選挙戦では、裏金事件は多くを語らない一方、応援に入った高市早苗首相との親密さをアピール。9日午前0時ごろ、埼玉県幸手市の選挙事務所に現れ、支援者を前に「身を粉にして働く」と安堵の表情を見せた。政