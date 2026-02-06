金沢結衣氏（資料写真）８日投開票の衆院選神奈川２０区（相模原市南区、座間市）で、自民党新人で元会社員の金沢結衣氏（３５）の初当選が確実になった。２０区にはほかに、届け出順に日本維新の会新人の金子洋一（６３）、中道改革連合前職の大塚小百合（４６）の各氏が立候補した。