オープニングトーク岡田師匠の天候トークから始まったスペシャルウイークのおかしば。今週は聴取率を稼ぎ今後に繋げていきたい大事な放送です。天気の話禁止令が発令し掛けた時もあった我がおかしば。ただ今日はコンコンと雪が舞う中での放送ということで天気の話をした方がいい日でした。岡田「今マイナス１度、おじいちゃんの体には沁みるわ」柴田「応えます？」岡田「応えます。・・・、・・・、ちょっ