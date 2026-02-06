8日に投票が行われた衆議院選挙・鹿児島1区はMBCの情勢取材や出口調査の結果から、自民党前職・宮路拓馬さん（46）の5期目の当選が確実となりました。 鹿児島1区には宮路さんのほかに参政党新人の牧野俊一さん（40）ら3人が立候補していました。宮路さん当確の一報を受け牧野さんは次のようにコメントしました。 （参政党新人 牧野俊一さん） 「勝ちきれなかったということに関して申し訳ない。一時的には高市さんのやりたいこ