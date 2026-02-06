国民民主党は、玉木代表（香川２区）や古川元久代表代行（愛知２区）ら党幹部が小選挙区で順当に当選を決めた一方、新人を中心に苦戦が目立った。国民民主は２０２４年の衆院選で公示前から４倍の２８議席を獲得した。玉木氏は今回、衆院への予算関連法案の提出が単独で可能な５１議席と、比例選での９００万票獲得を目標に据えた。しかし、自民党と中道改革連合の対決に注目が集まった結果、存在感の発揮に苦慮する展開となっ