原口一博氏衆院選佐賀1区で減税日本・ゆうこく連合前職の原口一博共同代表が、自民党前職の岩田和親氏に敗北確実となった。比例代表に重複立候補している。原口氏は所属していた立憲民主党が公明党と結成した中道改革連合に参加せず、河村たかし氏らと減ゆ連を設立。党公認候補の応援などで地元を空ける機会が多くなり、自らの選挙運動が制限されたことが響いた。接戦が伝えられた選挙戦後半は地元に張り付いて街頭演説や集会