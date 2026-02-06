東北6県のうち青森と宮城、山形、福島の4県では、自民党が全ての小選挙区で勝って議席を独占した。宮城と福島は1996年の小選挙区制導入以降、自民による全区独占は初めて。宮城の5小選挙区は、自民の前職2人、元職2人、新人1人が勝利した。2024年の前回選は、5区の小野寺五典税調会長以外は立憲民主党の候補に敗北。比例東北ブロックでの復活当選者もいなかった。福島の4小選挙区は、自民の前職2人、元職1人、新人1人が勝利