【オランダ・エールディビジ第22節】(AFASスタディオン)AZ 1-1(前半0-0)アヤックス<得点者>[A]W. Goes(52分)[ア]キアン・フィツジム(90分+3)<警告>[A]P. Koopmeiners(55分)、M. de Wit(59分)、イブラヒム・サディク(90分+5)観衆:18,736人├今季リーグ戦初スタメンのAZ毎熊晟矢、無念の負傷交代└オランダ日本人対決はドロー…毎熊スタメンも負傷交代、初ベンチ入りの市原吏音は出番なし…アヤックス板倉滉と冨安健洋は