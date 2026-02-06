衆院選比例東海ブロックは、自民党の斉藤里恵氏が当選した。斉藤氏は初当選。これまで東京都議を務めた。昨年の参院選では比例選に立候補したが、落選した。聴覚障害を持っており、「筆談ホステス」としても知られている。