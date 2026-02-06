田中和徳氏（資料写真）８日投開票の衆院選神奈川１０区（川崎市川崎・幸区）で、自民党の前職・田中和徳元復興相（７７）が１１回目の当選を確実にした。連立を組む日本維新の会の金村龍那幹事長代理（４６）との「与党前職対決」で勝利した。復興相や政治倫理審査会会長を歴任した田中氏は、「原則７３歳定年制」により比例南関東ブロックの名簿を外れての選挙戦に。ベテランとして「高市早苗首相にも物申す存在」とアピール