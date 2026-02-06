ボートレースとこなめのＧＩ「第７１回東海地区選手権競走」は８日、予選最終日となる４日目が行われた。永井源（４５＝愛知）は８Ｒ、２コースから差して２着。白星こそないものの２、２、３、６、２着と堅実にポイントを積み重ね、予選を１３位で突破した。「乗り心地はあるけど、いい人にはやられる」と舟足は中堅域。ただ、２節連続優出中と好調モード。「年明けからリズムはいい。展開を突ける感じはある。頑張りたいです