中道改革連合の小沢一郎氏は８日に投開票された衆院選で、岩手３区から立候補して戦後最多の２０回目の当選を目指したが、自民党の藤原崇氏に敗れた。小沢氏は１９６９年１２月の衆院選で当時の岩手２区から出馬して初当選し、一度の比例復活も含め、実に５７年間にわたり衆院議員の議席を守り続けた。かつては政権交代の重要な役割を果たすなど永田町で?剛腕?の異名で知られた小沢氏。しかし、今回の選挙では序盤から劣勢が