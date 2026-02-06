衆院選は８日、投開票され、沖縄１区（那覇市、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、久米島町）は、自民党の國場幸之助氏が当選確実となった。共産党の前職・赤嶺政賢氏が敗北した。赤嶺氏は１９８５年から那覇市議を３期務めた後、２０００年の衆院選で沖縄１区から立候補し、比例復活で初当選した。その後は比例九州ブロックで単独立候補した０９年を除き、同区での比例復活が続いた。１４年に初め