衆院選三重3区で、中道改革連合の前職で当選12回の岡田克也氏(72)が小選挙区で敗れました。 岡田氏は比例に重複立候補をしておらず、落選が決まりました。 岡田氏は民主党政権で外務大臣を務めたほか、立憲民主党の幹事長を務めるなど、要職を歴任した重鎮です。三重3区は自民元職・石原正敬氏が当選 三重3区では、自民党の元職・石原正敬氏(54)が2回目の当選です。