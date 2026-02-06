衆院選は８日、投開票され、北海道１１区（帯広市、十勝総合振興局管内）では、自民党の新人・中川紘一氏が中道改革連合の前職・石川香織氏らを破り、当選確実となった。今回が衆院選初挑戦だった中川氏は、前回まで同選挙区で立候補していた財務相などを務めた故・中川昭一氏のおい。郁子氏が昨年２月に次期衆院選に立候補しないことを表明したことを受け、同年６月に党本部から支部長に選任されていた。一方の石川氏は、小沢