衆院選は８日、投開票され、京都２区（京都市左京区・東山区・山科区）は日本維新の会の前職・前原誠司前共同代表が当選確実となった。前原氏は京都府議を１期務めた後の１９９３年の衆院選で初当選。民主党政権では外相、国交相などを務めた。民進党が分裂した際には、希望の党を経て国民民主党入り。同党で代表代行や選対委員長などを務めた。２３年には国民の代表選に立候補したが玉木雄一郎氏に敗北。その後、離党届を提