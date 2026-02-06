「コメは買ったことがない」などと発言し、昨年５月に農相を更迭された自民党前議員の江藤拓さん（６５）は宮崎２区で落選した。小選挙区で９選を目指したが、一連の失言は保守層が多い農村部でも反発を招いた。比例復活当選の一報を受け、江藤さんは宮崎県日向市の事務所で「本当にすみません。全て私の責任。小選挙区を落としたのは不徳のいたすところ」と支持者らに頭を下げた。