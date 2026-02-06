佐賀１区の減税ゆうこく前議員で、１１選を目指した党共同代表の原口一博さん（６６）は、小選挙区での議席を失った。元立憲民主党ながら中道改革連合には参加せず、公示２日前に新党を結党。街頭演説に加え、ＳＮＳも積極的に活用して消費税廃止などをアピールしたが、浸透しなかった。佐賀市の事務所で「結党の目的は果たせた」と語った。