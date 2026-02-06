衆議院選挙、秋田1区で、自民党の前の議員、冨樫博之氏が当選しました。冨樫氏は、5回連続で当選してきたこれまでの実績をもとに、国とのパイプ役を強調して訴えてきました。また、高市政権への追い風を背景に幅広い世代への浸透を目指し、遊説では直接有権者に声を届けようと企業回りだけではなく屋内での演説も増やしました。