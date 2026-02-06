ま～たUSB充電器を買った。「Anker Prime Charger (160W, 3 Ports)」というモバイル向けの充電器だ。Anker Japan 公式オンラインストア税込価格は1万6990円。たかっ！ Anker Prime Charger (160W, 3 Ports)は最大合計出力160WのUSB急速充電器。サイズは約65×52×35mmで、重さは約220g。世界最小クラスの高出力USB急速充電器だ（単ポート最大140W出力以上に対応している2ポート以上搭載の充電器において、