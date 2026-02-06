衆議院選挙の山形県選挙区の開票が進んでいます。 【写真を見る】衆議院選挙山形県選挙区は自民3候補が議席独占 山形県1区に立候補した自民党の新人・遠藤寛明（えんどう・ひろあき）さんが、山形県2区は自民党の前職、鈴木憲和（すずき・のりかず）さんが、山形県3区は自民党の前職、加藤鮎子（かとう・あゆこ）さんが当選しました。 ■山形県1区・遠藤寛明さん ■山形県2区・鈴木憲和さん ■山形県3区・加藤鮎子さん