昨季のJ1リーグにおける総得点は、20クラブ中最少の『23』。得点力不足に苦しんだ東京ヴェルディが一挙3得点を挙げ、明治安田J1百年構想リーグ開幕戦を白星で飾った。ホームに昨季のJ2王者・水戸ホーリーホックを迎えた一戦、8分にオウンゴールで幸先良く先制すると、21分には齋藤功佑が追加点。後半立ち上がりの49分には松橋優安が決め、さらにリードを広げる。59分に失点を喫してグリーンシートとはならなかったが、3-1で勝