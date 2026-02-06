衆議院選挙石川3区では中道改革連合の前職・近藤和也氏が、比例代表の北陸信越ブロックで復活での当選を確実にしました。今回は自民・前職の西田昭二氏に小選挙区で敗れましたが、比例復活での当選が確実になりました。