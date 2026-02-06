２月８日（日）に行われた衆議院議員選挙。大阪１９区で、自民党の谷川とむ氏の当選が確実となりました。谷川氏は元職で４９歳。自民党大阪府連の会長も務めましたが、前回の衆議院選挙で落選していました。前回・２０２４年の衆議院選挙では、大阪府内の全１９の選挙区すべてで日本維新の会の候補が勝利していました。今回の選挙でも大阪では維新候補の当選確実が相次いでいましたが、谷川氏の当選確実により自民党が小選挙区で１