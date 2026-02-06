高市早苗首相（自民党総裁）は8日の民放番組で、週刊誌が報じた世界平和統一家庭連合（旧統一教会）との関係を否定した。「これまで党に対し、関係団体と知らずに受けたインタビューは報告した。それ以外はない」と述べた。週刊文春電子版は、首相の事務所が教団関係者にあいさつ状を送っていた疑いがあるなどと報じた。