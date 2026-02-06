合宿地のスイスからイタリア入りした、カーリング女子日本代表の（左から）小野寺、小林、吉村、近江谷、小谷＝8日（共同）ミラノ五輪カーリング女子日本代表のフォルティウスが8日、事前合宿地のスイスから空路でイタリア入りした。五輪初出場となるスキップの吉村紗也香は目標の金メダル獲得に向け「ついにここまで来た。少しずつ実感が湧いてきた。この舞台を存分に楽しみたい」と笑顔で語った。12日から始まる1次リーグの初