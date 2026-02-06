山際大志郎氏（資料写真）８日投開票の衆院選神奈川１８区（川崎市中原・高津区）で、自民党前職の山際大志郎元経済再生担当相（５７）の８回目の当選が確実になった。１８区には県内最多の６人が出馬。ほかに届け出順に、国民民主党前職の西岡義高（４８）、中道改革連合前職の宗野創（３３）、共産党新人の八巻陽子（５２）、参政党新人の藤田修一（５９）、日本維新の会新人の横田光弘（６８）の各氏が立候補した。