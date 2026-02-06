【TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」 Luminasta “喜多川海夢”-応援！-】 2月26日より展開 セガ フェイブはプライズフィギュア「TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』 Luminasta “喜多川海夢”-応援！-」を2月26日より展開する。 Luminasta(ルミナスタ)はキャラクター1体1体に輝く特異的なポイントを持たせたセガプライズのハイクオリティブランド。本商品は「TVアニメ『そ