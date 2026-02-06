【PLAMATEA JP-00X-1 ジュピタービット】 2月9日 出荷開始 価格：8,800円 マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMATEA JP-00X-1 ジュピタービット」を2月9日に出荷開始する。価格は8,800円。 本商品は、特撮ドラマ「電脳警察サイバーコップ」に登場する「ジュピタービット」をプラモデル化したもの。劇中の姿にAs'まりあ氏のアレンジを加えた